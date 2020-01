Miguel Monteiro: «No Mundial o tempo parou»

Aos 19 anos, o atleta português mais jovem a estar nos Jogos Paralímpicos tem Tóquio como grande meta, lembra ano de marcas e recorda passado no futsal.

RECORD - O Miguel foi o mais novo português de sempre a participar nos Jogos Paralímpicos, ao estar presente no Rio’2016 e aí foi uma promessa, mas mais tarde foi uma afirmação pelos bons resultados. O que é que mudou para si desde então?

MIGUEL MONTEIRO - Em quatro anos muita coisa mudou. No Rio de Janeiro, eu era muito novo e ao longo de todo este tempo tenho evoluído bem e tenho tentado fazer o meu trajeto de forma sustentada. Tenho feito o meu trabalho com calma e preocupo-me cada vez mais com os meus resultados. Pretendo sempre melhorar.

R - E como vê a evolução da sua carreira neste período de tempo desde a participação no Rio?

MM – Desde há quatro anos, sem dúvida alguma que tenho evoluído muito bem. Obtive bons resultados como vitórias em Mundiais e Europeus e vejo que este último ano antes da etapa decisiva de apuramento para Tóquio’2020 serviu para que eu pudesse evoluir muito favoravelmente.

R -Os objetivos a médio e longo prazo passam por conseguir chegar a que resultados?

MM – Quero conseguir chegar a recordes pessoais e fazer bons resultados com vista a estar em boa forma e preparado para os Jogos Paralímpicos e o Europeu. É que, antes de Tóquio’2020, ainda vai ter lugar o Europeu...

R - Você esteve em bom plano ao longo da última temporada e deu nas vistas pelas boas prestações a nível internacional numa idade tão jovem, tendo inclusive sido campeão do Mundo de lançamento do peso na categoria de F40. Acha que isso acaba por levar a que haja uma maior pressão sobre si ou vê como uma motivação para conseguir ainda melhores resultados?

MM – Passa por ser uma motivação, não há que ter dúvidas acerca disso. Aliás, não faz sentido que seja visto como uma pressão acrescida. Mas claro que cada competição em que participo é completamente diferente e passaram quatro anos desde o facto de ter surgido como uma surpresa no panorama internacional. Muitas coisas mudaram desde essa altura e ainda mais atletas entraram no circuito. Mas não vejo esse aspeto como pressão, nada disso...

R - Como surgiu o atletismo na sua vida e como o cativou?

MM – Eu sempre gostei muito de desporto. Pratico qualquer tipo de desporto e gosto de estar ligado à atividade. Comecei na natação mais ou menos quando tinha um ano e meio e depois andei a praticar futsal quando cheguei ao 5º ano de escolaridade. Em 2014, na altura do mês de setembro, o meu treinador, o sr. João [Amaral], foi a uma prova internacional e viu pessoas de baixa estatura a jogar. Ele viu-me, conhecia-me já da escola porque ele era o encarregado pelo pavilhão da escola básica e achou que eu podia ter jeito para o atletismo. Ele procurava pessoas de baixa estatura para praticarem o lançamento do peso e do dardo e sabia que eu morava em Mangualde. Então, o sr. João foi falar com a minha mãe, eu lá fui treinar à experiência e acabei por gostar.

R - E porque escolheu o lançamento do peso?

MM – Para pessoas de baixa estatura e da minha classe [F40], existem três modalidades no atletismo: o lançamento do peso, do dardo e do disco. Eu comecei com o lançamento do dardo e com o lançamento do peso, mas acabei por me adaptar melhor ao peso, porque o dardo exige muita técnica e é necessário fazer um trabalho muito mais específico...

R - Neste caso, a mudança de um desporto como o futsal para uma modalidade como o lançamento do peso foi complicada ou demorou na habituação?

MM – Nos primeiros tempos mantive-me a praticar as duas modalidades ao mesmo tempo. Durante cerca de ano e meio, fui conciliando bem o tempo - algo que sempre consegui fazer muito bem - e depois entrei no ensino secundário e acabei por deixar o futsal, porque já estava a competir noutro patamar no atletismo.

R - A forma como concilia o atletismo com a vertente académica tornou-se também mais difícil quando chegou à faculdade?

MM – Tal como disse, concilio bem o meu tempo. Sei que não é fácil e estou a estudar Engenharia na Universidade de Aveiro, mas tornou-se fácil conciliar as duas vertentes. Desde o primeiro dia, a Universidade também me ajudou sempre e mostrou-se recetiva a deixar-me treinar na pista e ginásio de lá, por exemplo. E tenho também o Sr. Fernando, do ginásio da faculdade, que me ajuda muito com os materiais...

R - Em todo o seu trajeto desportivo, qual foi o momento ou o triunfo que o marcou mais?

MM – Marcou-me o facto de ser o mais novo atleta a competir nos Jogos... talvez também ter ganhado a medalha de prata no Mundial’2017, mas acho que todas as competições acabam por ficar marcadas para mim, mesmo que não corram tão bem. Todas são aprendizagens.

R - Qual acaba por ser a maior base de apoio para si na sua carreira?

MM – Toda a minha família me apoia e faz sacrifícios para me ajudar a conciliar a vida pessoal com a vida desportiva. Além deles, também o meu treinador, bem como os meus companheiros de equipa são um grande suporte.

R - E existe alguma história que guarde com maior orgulho das sua provas?

MM – Sim, sim! No Mundial’2017, em Londres, foi especial pois tinha lá a minha família e lembro-me de que nessa prova estava em 4º lugar, a 1 cm do 3º e ia lançar primeiro do que os outros. Lembro-me que, nesses segundos, pensei muito e acabei por lançar com aquela raiva de estar tão perto das medalhas. Fiz o lançamento e pensei ‘Uau!’. Aí, passei para a 2ª posição e ficámos radiantes. Correu tudo bem e fiquei em 2º, só por 4 cm.

R - Foi como se o tempo parasse...

MM – Sim, exatamente. No Mundial, o tempo parou...

R - O Miguel é oriundo de Mangualde, de onde vêm vários atletas com bons resultados. Qual acaba por ser o segredo para a Casa do Povo de Mangualde ter praticantes com tanto sucesso?

MM – O segredo acaba por ser o trabalho que se faz, pois treina-se muito lá. Penso que existe é muito esforço, muita dedicação e muito trabalho e isso é meio caminho andado para tudo correr bem. Claro que às vezes existe um pouco de sorte ou o talento também ajuda... mas sublinho principalmente o espírito de equipa que lá existe. Somos como uma família nos treinos e toda a gente se ajuda mutuamente. Isso vê-se também pelas novas gerações. Durante os treinos, existem muitos atletas mais novos que nos motivam e vemos que o gosto pelo desporto passa por várias gerações. Isso é muito positivo e dá-nos motivação.

R - E vê que acaba por existir um aumento no número de praticantes quer do atletismo na sua modalidade quer das outras modalidades paralímpicas ou isso não sucede tanto como deveria ser?

MM – Não tanto como seria desejável, mas dá para notar que temos novas pessoas a praticar as modalidades. Existe sem dúvida mais gente nova a experimentar mas, por outro lado, começam igualmente, progressivamente, cada vez mais os atletas mais velhos começam a sair.

R - Sente que existe um maior reconhecimento por parte do público em geral para com os atletas paralímpicos?

MM – Ainda não se compara os atletas paralímpicos ao ponto dos olímpicos. Não existe uma análise igual entre ambos. Mas penso que nesse aspeto já existe um maior equilíbrio entre as duas vertentes. Está melhor basicamente não existe um fosso tão grande na análise das pessoas.

R - Considera que atravessa a melhor altura da sua carreira ou pode fazer até melhor por estar numa fase ainda jovem?

MM – Não sei se pode ser visto dessa forma de estar no melhor momento de forma, mas sinto-me bem. Acima de tudo, tenho de fazer boas marcas e acho que consigo fazer isso. Procuro estar sempre melhor fisicamente em cada competição em que participo e claro naquelas que são as mais importantes. Tento estar bem quando o desafio acaba por ser maior e com grande pressão. Passa muito por isso...

R - Quais são os objetivos que tem definidos para este ano em específico?

MM – Os objetivos passam sempre por fazer o meu melhor em todas as competições. Mas claro que penso nos Jogos’2020 e igualmente no Europeu, que também vai acontecer este ano. Pessoalmente, desejo fazer boas marcas, se possível alcançar novos recordes pessoais, o que seria muito bom... assim estou mais perto de conseguir uma boa pontuação para o ranking de forma a ir a Tóquio’2020. Claro que quero chegar lá.

R - Por falar nos Jogos em Tóquio, o facto de a Rússia ter sido excluída da prova devido ao caso de doping teve eco entre os atletas?

MM – Em 2016, também houve um caso de doping na Rússia e até fui aos Jogos no Rio de Janeiro devido a isso. Não tinha conseguido entrar na primeira convocatória dos apurados para os Paralímpicos, mas na segunda convocatória já estive presente graças à exclusão da comitiva russa. Este ano aconteceu esse caso novamente e claro que acaba por abrir mais vagas para outras seleções. Só que sou honesto: não estou muito por dentro do assunto. Nos Europeus e Mundiais fala-se disso e os atletas debatem um pouco entre eles, mas não é importante. Só nos interessa o que fazemos nas provas e as nossas prestações. Esse é o nosso foco.