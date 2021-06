Mundiais de paraciclismo: selecionador nacional fala em “sabor amargo”

Foram oito os atletas portugueses em prova neste sábado no Campeonato do Mundo de Paraciclismo de Cascais. O selecionador nacional José Marques faz uma balanço positivo, mas... queria mais.

"Ficou um pouco aquém das expectativas. Sei que o Telmo Pinão tinha capacidade para fazer melhor, por isso fica um sabor amargo. Não digo que fosse discutir o pódio, mas podia ter ficado muito mais próximo. O Bernardo Vieira teve um bom resultado, principalmente neste tipo de percurso, e os outros atletas cumpriram as expectativas que tinha em relação a eles", atirou.

O dia começou com as provas de fundo da categoria B, com Ana Silva e Isabel Caetano. A dupla portuguesa terminou na 14ª posição com uma volta de atraso para as vencedoras, as britânicas Sophie Unwin e Jenny Hall.

De seguida, na classe C5 competiram Hélder Maximino e Manuel Ferreira, que terminaram no 19º e 20º postos, respetivamente, com uma volta de atraso para o medalha de ouro Lauro Chaman, do Brasil. "Não fiz as coisas como tinha planeado. Queria aguentar-me com os corredores da frente e não deu. É a minha estreia numa competição desta dimensão e vou tentar trabalhar melhor e aperfeiçoar ainda mais o meu trabalho. Poder representar o meu país é maravilhoso e vestir este equipamento já é muito bom. Para mim foi uma aprendizagem, para saber onde posso melhorar e evoluir da melhor forma", disse Maximino.

Já em C4, João Monteiro terminou em 16º com duas voltas de atraso para o eslovaco Patrik Kuril, enquanto em Paulo Teixeira, em C3, fechou em 15º com uma volta de atraso para o italiano Fabio Anobile.

Por fim, Telmo Pinão foi 11º em C2, tendo chegado a 7.36 minutos do francês Alexandre Leaute e o melhor luso do dia foi Bernardo Vieira em C1, que alcançou o sétimo lugar numa prova ganha pelo alemão Perre Senska.

Quatro nos Jogos Olímpicos

Se para os Jogos Paralímpicos ainda não estão definidos os representantes lusos no ciclismo, para os Olímpicos essa seleção já foi feita. Em estrada, nas provas de fundo e de contrarrelógio, João Almeida e Nelson Oliveira vão tentar levar a bandeira portuguesa às medalhas. Ambos são especialistas no esforço individual, sendo que, na corrida de fundo, o ciclista da Movistar vai estar no auxílio ao jovem de A-dos-Francos, sexto classificado da Volta a Itália.

Da estrada passamos para a pista, onde Portugal vai estar representado pela primeira vez: Maria Martins vai disputar a prova de omnium e o objetivo é a um "lugar nos primeiros dois terços da tabela".

Por fim, Raquel Queirós vai ser a primeira representante feminina no BTT. A corredora, de 21 anos, vai participar na prova de XCO.