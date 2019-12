Quando Marco Chagas foi pressionado por João Rocha: «Pôs-me a perninha a tremer»

Maria Martins – Então a vitória mais complicada foi a última...





Sim, não só pelo atraso que tinha, mas também por uma história com o presidente do Sporting da altura que aconteceu no dia do contrarrelógio. Sou sportinguista e aquele presidente deixa saudades – falo do presidente João Rocha. O contrarrelógio foi em Viana do Castelo, perto da praia da Amorosa, e quem é que aparece quando eu estou a ir para a rampa? O senhor João Rocha! E disse-me com aquela forma muito tranquila que ele tinha de falar: “Pá!, está a ver, os sportinguistas estão todos a olhar para si. Força!” Aquilo em vez de me motivar, pôs-me foi a perninha a tremer. Eu que até arrancava bem, nesse dia estava difícil de controlar a perna. Mas com o tempo e com o esforço esqueci o homem e a responsabilidade e acabei por ganhar.