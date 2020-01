Rui Bragança: «Tóquio é o grande objetivo»

Tal como Francisca, Rui Bragança também procura o bilhete para os Jogos Olímpicos de Tóquio. "Ainda estou a tentar. O apuramento é no dia 18 de abril, e se chegar à final estou apurado. É esse o meu grande objetivo", conta o atleta olímpico. Rui Bragança marcou presença no Rio de Janeiro, onde venceu o colombiano Óscar Muñoz, por 13-2. Nos quartos-de-final, saiu derrotado frente ao dominicano Luisito Pie, vencedor da medalha de bronze. Uma prestação que não aumentou muito a popularidade do vimaranense. "Não diria que as pessoas já sabem quem é o Rui Bragança. Aumentou um bocadinho o número de pessoas que me conhecem, mas não mudou assim tanto", admitiu o atleta.