Seleções nacionais de andebol: êxitos em várias vertentes

Os bons desempenhos do andebol nacional não se resumem apenas à categoria de seniores e dos maiores clubes. É que Portugal também alcançou um bom resultado no andebol de cadeira de rodas no ano transato.

A Seleção portuguesa em cadeira de rodas conseguiu terminar na 2ª posição no Campeonato da Europa, em 2019, tendo perdido na final com a anfitriã Croácia, por 9-8. A equipa das quinas até teve boas hipótese de vencer a prova continental, já que chegou a estar na frente do marcador pelo parcial de 4-1 e tinha chegado ao intervalo com uma vantagem de 4-3. Só que a seleção croata recuperou na etapa final da partida e aí o sonho português foi por água abaixo. Ainda assim, o presidente da FAP, Miguel Laranjeiro, destaca a evolução da vertente: "São exemplos assim que nos fazem apostar forte!".





A Seleção conta no seu lote com diversos jogadores naturalizados (Daymaro Salina, Alexis Borges e Alfredo Quintana), mas Miguel Laranjeiro enaltece o contributo que dão à equipa das quinas e compara o processo ao que sucede no futebol. "Em média, são naturalizadas entre 18 mil a 20 mil pessoas em Portugal por ano, logo, qual será o mal em duas ou três jogarem na Seleção? Veja-se o exemplo do futebol. Foi positivo para a Seleção e são sempre bem-vindos. Têm os mesmos direitos que qualquer outro português", defende.