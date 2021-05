Susana Veiga deu baile na Madeira

Susana Veiga deu espetáculo na Madeira! A nadadora portuguesa sagrou-se ontem campeã europeia dos 50 metros livres S9 nos Europeus de natação adaptada. Subiu ao lugar mais alto do pódio depois de uma prova irrepreensível. Nadou em 28,85 segundos, fazendo cair o recorde europeu (28,89) e nacional, que era de 29,30.

"Nem acredito que vou cantar o hino!", disse a nadadora logo após a conquista da prova. "Estou sem palavras. Quero agradecer a toda a gente que me apoiou. Sinto-me grata por tudo."

A atleta, que se sagrou vice-campeã europeia em 2018, deixou para trás as espanholas Sarai Gascon (29,30) e Nuria Marques Soto (30,71), que levaram a prata e o bronze, respetivamente.

"Nada a dizer", disse o treinador Nuno Quintanilha. "Ela trabalhou e acreditou até ao fim. Ela provou que merece estar nos Jogos. Estou arrepiado!"

Ouro sobre azul

A medalha de ouro nos 50 metros acabou por ser o coroar de uma semana inesquecível. Na quinta-feira, Susana Veiga já tinha conquistado a medalha de prata na prova dos 100 metros livres S9. Nadou a distância em 1.04,33 minutos, marca que lhe permitiu bater o recorde nacional da distância (1.05,08), que já lhe pertencia.

Para além das duas medalhas conquistadas por Susana Veiga, Portugal conseguiu ainda um bronze. Renata Pinto, de 21 anos, conquistou a medalha nos 100 metros bruços SB9. Nadou a distância em 1.25,02 minutos, fazendo cair o anterior máximo nacional (1.25,42 s).



Muitas mensagens para responder



O telemóvel de Susana Veiga não parou de tocar depois de conquistada a medalha de ouro. Record insistiu até conseguir falar com a nova campeã europeia dos 50 metros livres S9. A voz de felicidade da nadadora de 21 anos do Clube de Natação do Colégio Vasco da Gama era percetível. "Não faço ideia de quantas mensagens recebi, mas vai ser uma noite longa a tentar responder a toda a gente. Estou muito grata por receber tantas mensagens", conta-nos a atleta. "Não estava à espera. Queria muito baixar a barreira dos 29 segundos, mas quando vi que foi recorde da Europa fiquei muito surpreendida". Foi em bebé que a vida lhe pregou uma partida. O vírus da poliomielite alojou-se no corpo provocando uma atrofia muscular que lhe prende a perna direita. Começou na natação por recomendação médica, mas depressa a terapia se transformou em paixão.