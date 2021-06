Telmo Pinão: «A bicicleta é a minha droga»

Record - Para quem não o conhece, pode contar-nos um pouco da sua história?

Telmo Pinão – Tudo começou em 2002, embora não tenha sido logo no paraciclismo. Começa aí porque é a data da minha amputação. Fazia competição de moto 4, sofri um acidente e tive a amputação na perna esquerda. Já fazia desporto antes, mas depois disso a atividade física tornou-se ainda mais importante. Tenho essa necessidade.

R - E quando e como é que ‘descobriu’ o paraciclismo?

TP – Foi em 2009. Já andava ali com curiosidade nos Jogos Paralímpicos. Confesso que não dava muita atenção aos Paralímpicos como comecei a dar depois de ser amputado. Depois começou a crescer o bichinho de querer estar ali um dia. Sempre gostei e acompanhei ciclismo. Lembro-me de ver a Volta a Portugal com o meu avô e andava de bicicleta, mas, entre 2002 e 2009, nunca andei. Comprei uma BTT, levei-a para casa e não fazia a mínima ideia do que havia de fazer, porque a comprei sem andar nela, não sabia se ia ser capaz. As coisas começaram a correr bem, tive aquele crescimento normal e, pouco depois, comprei uma de estrada. Passado um ano, estava num Campeonato do Mundo a representar Portugal. A partir daí foi sempre a andar.

R - Encontrou no ciclismo uma verdadeira paixão?

TP – É como eu costumo dizer, a bicicleta é a minha droga. Eu, infelizmente, já tive de receber algumas enquanto estive no hospital. O ciclismo é aquele bichinho que entra dentro de ti e que te deixa realizado. É uma sensação extraordinária, por isso é que, aos 41 anos, ainda aqui estou a lutar contra os melhores.