Telmo Pinão: «Com prótese conseguia fazer uma ou duas etapas da Volta a Portugal»

Record - O Telmo entrou para este Campeonato do Mundo com que objetivo?

Telmo Pinão – Dar o meu melhor, como sempre. Sabia que estes eram percursos que não eram bons para as minhas características e, ainda por cima, esta é uma zona com muito vento. Mas, mesmo assim, tentei. Entrei com o objetivo de ficar entre os 5 ou 10 melhores do Mundo na prova de fundo.

R - Ficou então a apenas um lugar da sua meta...

TP – Fica um sabor amargo. Estar na minha terra, num Campeonato do Mundo destes, era ouro sobre azul conseguir terminar no top 5 ou no top 10. Era para esse resultado que me tinha preparado e tinha capacidade para conseguir algo desse género. No entanto, quando se dá a fuga eu estava muito atrás, tentei ir lá, mas não foi possível. Para além de todo o treino, uma coisa que é bastante importante para mim é a experiência. Não digo que ela hoje me falseou, mas não deu. Eu vi, o meu treinador viu, mas no momento certo não deu. Houve atletas que ficaram à minha frente que eu, no um contra um, não lhes daria hipótese, mas o ciclismo é assim. Daí esta voz algo pesada, este sabor amargo. Mas estou contente com aquilo que fiz e com a corrida excelente que estava a fazer.

R - Então não foi por falta de capacidade...

TP – Se fosse, eu chegava aqui e dizia que não tinha tido capacidade para estar entre os melhores. Não o faço porque não é verdade. Estava com força para seguir com eles, com os melhores do Mundo, simplesmente naquele momento estava no sítio errado e não fui capaz de responder. Depois também se deu a situação de não ter ali ninguém da minha classe que também tivesse esse interesse, ou seja, não tive ajuda.

R - Que balanço faz desta participação e deste resultado?

TP – Faço um balanço extremamente positivo relativamente ao trabalho que foi desenvolvido ao longo deste ano. Considero que este, sem margem para qualquer dúvida, é o meu melhor ano como paraciclista.

R - E como é que se tem o melhor ano da carreira aos 41 anos?

TP – Com muito trabalho, mesmo muito, e bastante sacrifício. Este desporto é feito disso e eu sinto que sacrifiquei também os meus. A minha filha, os meus amigos, toda a gente... Estou há um mês e meio fora de casa, decidi fazer um estágio em altitude e acabou por correr tudo bem.

R - A paixão pelos motores ainda está aí presente?

TP – Está, pois. Ando no meu jipe porque ainda tenho aquele gostinho pelo todo-o-terreno. Até posso dizer aqui que este ano, se tudo correr bem – e se a Covid-19 deixar, porque no ano passado não deixou –, vamos ter aí uma grande novidade.

R - Podemos saber qual é essa novidade?

TP – Vou tentar regressar à competição nos motores com um grupo de amigos. Em princípio estarei no 24 Horas Fronteira, no fim de novembro. É uma aventura e é também correr por uma causa. Já desde 2012 que tenho uma associação, a Associação Portuguesa de Ciclismo Adaptado, e queria angariar algumas verbas para comprar uma handbike. Vai ser giro juntar o útil ao agradável. Voltar a competir no todo-o-terreno e estar a fazê-lo por algo importante para ajudar os outros. Respondendo à tua primeira questão , nunca perdi a paixão pelos motores. Aliás, na altura do Dakar chego a ver a etapa duas vezes por dia. Quem não gosta muito disso é a minha esposa, ‘mas já não viste isso?’, diz ela.

R - Viu a Volta a Itália?

TP – Estive em estágio nos Alpes franceses e não tinha televisão, mas esforcei-me para arranjar internet e registei-me no Eurosport para ver o Giro. Aproveito para mandar um grande abraço ao João Almeida. Somos amigos, conversámos durante o Giro e depois... Ainda agora me deu os parabéns. Excelente atleta, excelente pessoa, muito humilde e tenho a certeza que vai continuar assim, a dar-nos muitas alegrias.

R - Não encontrou ninguém nos Alpes a preparar-se para a Volta a França?

TP – Por acaso encontrei. Estava lá o Primoz Roglic a trabalhar com a equipa. Foi extremamente simpático, um porreiraço. Estivemos ali à conversa, mandei-lhe mensagem nessa mesma noite e ele respondeu.

R - Se pudesse escolher um colega de treino, quem seria?

TP – Sempre gostei do Froome, mas quando me fazes essa pergunta eu digo sempre que sou muito português. Não vou dizer um nome, mas se digo-te que seria português. O nosso desporto está a ter sucesso em todo o lado. Desde o futebol até a um rapazito que anda de mota [Miguel Oliveira] e faz o que faz.

R - Na melhor fase da carreira, via-se capaz de correr a Volta a Portugal?

TP – Não, era muito complicado! É outra realidade. Pá!, sei de exemplos de atletas de paraciclismo que correm com os elites e que fazem parte de equipas profissionais noutros países, mas em classes superiores à minha. Conheço alguns que conseguiriam fazer a Volta a Portugal. Eu, no meu melhor momento da carreira, que até acho que é este, com a prótese conseguiria fazer uma etapa ou duas. Adorava fazê-lo, seria um sonho e acho que sim, que era capaz. Agora assim, só com uma perna, isso não, nem pensar. Conheço a realidade e sei que seria impossível fazer uma etapa com eles.