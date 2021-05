Teresa Portela: «Gostava de disputar mais uma final olímpica»

RECORD - A Teresa está a caminho da quarta participação em Jogos Olímpicos. Sente alguma ansiedade à medida que nos aproximamos da competição ou a experiência traz outra calma?

TERESA PORTELA - Fui a Pequim’2008, Londres’2012, Rio’2016 e agora Tóquio’2020, e a verdade é que são todos diferentes. Por maior experiência que tenhamos, a ansiedade ou a vontade de querer estar lá, competir e fazer um bom resultado, é sempre diferente. Claro que já me conheço melhor e depois também os meus objetivos vão mudando...





TP – Vou competir no K1-200 [metros], enquanto no Rio’2016 competi no K1-500. Portanto, isso muda logo o objetivo definido. Já participei em Londres’2012 no K1-200, tendo ficado em 8º e gostava muito de disputar mais uma final olímpica no K1-200. Por isso, o objetivo será tentar estar na final.TP – Sim, sinto que chego num bom momento. Este processo todo da pandemia pode ter funcionado como vantagem ou desvantagem para os atletas. Tentei que fosse uma vantagem para mim, pois tive mais tempo de preparação para o K1-200, portanto sinto-me muito tranquila. Agora, o K1-200 é uma prova muito competitiva e curta, o que faz com que tenha de estar confiante e tranquila. É mais desafiante para mim devido à velocidade. Preciso de melhorar alguns pormenores nestes três meses que faltam para os Jogos Olímpicos.