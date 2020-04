Acima de tudo tento passar mais tempo com a minha mulher e o meu filho enquanto aguardamos definições para a época do futebol de praia. Neste momento o livro que tenho em cima da mesa de cabeceira é o romance da Lorna Byrne, ‘Anjos nos meus cabelos’. A nível de séries aproveitei a oportunidade para assistir a todas as temporadas da ‘Guerra dos Tronos’.