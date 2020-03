Em 1976, Stefan Kovacs (1920-1995) escreveu uma obra de referência. ‘Football Total’ é um resumo da vida do treinador romeno que deu plasticidade, no Ajax, à revolução de Rinus Michels . Nele, Kovacs desvenda os princípios do que viria a ser o tiki-taka do Barcelona de Pep Guardiola e anuncia Johan Cruyff como o homem cujo destino era levar o conceito ao futuro.





