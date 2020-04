Cozinhar saboroso arroz à portuguesa

Como agora me tem calhado a mim cozinhar, vai uma receita como sugestão: arroz à portuguesa. Ingredientes: arroz; carne cortada aos bocados pequenos; frango cortado aos bocados pequenos; chouriço cortado; sal. Fazer o estrugido, depois colocar 3 copos de água quando o estrugido estiver no ponto; acrescentar o arroz e quando estiver a ferver e colocar a carne/frango/chouriço ( temperados com sal, alho e orégão). Acrescentar mais água se necessário e deixar cozinhar para ficar um arroz malandro, e depois servir.