Sou um ‘amador entusiasta’ da fotografia. De quarentena tenho feito fotos em casa, sobretudo de plantas, às quais normalmente não prestava muita atenção. A fotografia permite-nos olhar o que nos rodeia de forma mais intensa, podemos mesmo explorar esse potencial em casa, com técnicas e ângulos diferentes ao longo do dia, aproveitando as condições de luz. Recomendo a fotografia como forma de resistir ao confinamento.