A maldição de Guttmann (que explicaria que o Benfica nunca mais tenha vencido uma competição europeia desde que abandonou os encarnados) é um mito. O que já não é um mito é a extraordinária vida do técnico – e antes jogador – de ascendência húngara. Aventureiro, saltimbanco, inovador radical, sobrevivente do Holocausto, testemunha do longo século XX, de tudo isso dá conta a biografia de David Bolchover.