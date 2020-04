Durante este período de quarentena, tenho procurado descansar bastante, ver algumas séries e também tenho passado algum tempo a ler. No que diz respeito a séries, já vi ‘O Atirador’, ‘O Punho de Ferro’ e ‘O Justiceiro’. Essas são as que mais me cativaram, as que recomendo aos meus colegas e a todos os adeptos maritimistas que estejam em casa nesta altura. São séries de muita qualidade e que valem bem a pena.