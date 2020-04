Um delicioso bolo de chocolate

Porque sobra o tempo fiz um bolo de chocolate, ajudado pelo meu filho. Ingredientes: 380 ml de água; 80 ml de azeite; 1 colher de chá de extrato de baunilha; 370 gr de farinha (usei de alfarroba ); 2 colheres de chá de fermento em pó; 240 gr de açúcar; 4 colheres de sopa de cacau em pó. Pré-aquecer o forno a 180ºc. Numa tigela, misture o azeite, a água e a baunilha; noutra a farinha com o fermento, de seguida o açúcar e o cacau. Junte o preparado do azeite aos poucos e mexa para não ficar com grumos. Leve ao forno 40 minutos (faça o teste do palito). Desligue e deixe ficar por mais cinco minutos.

Tiago Machado (ciclista da EFAPEL)