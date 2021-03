Covid-19: Portugal contabiliza mais 28 mortes e 682 casos de infeção

Portugal contabiliza hoje mais 28 mortes relacionadas com a pandemia de covid-19 e 682 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o último boletim, hoje divulgado, desde o início da pandemia Portugal já registou 810.094 casos confirmados e 16.540 óbitos.

Em comparação com sábado, o país tem hoje mais duas mortes e menos 325 casos.

O mesmo número de mortos das últimas 24 horas (28) foi registado em 27 de outubro de 2020.

Em internamento nas enfermarias estão 1.414 doentes, menos dois do que no sábado, sendo que só em 23 de outubro do ano passado é que Portugal totalizou um número semelhante (1.418).

Já nos cuidados intensivos Portugal tem hoje 354 pessoas, menos nove do que no dia anterior, o valor mais baixo desde 06 de novembro, quando se registaram 340 internamentos nestas unidades.

O número de recuperados ultrapassou, pelo 35.ª dia, o número de novas infeções, com mais 966, perfazendo um total de 731.567.

Por sua vez, os casos ativos ascenderam a 61.987, menos 312 do que no dia anterior.

Em vigilância permanecem 25.513 contactos, uma redução de 1.191 face a sábado.

Por região, o Norte totalizou mais 207 casos confirmados para 327.577 e mais seis mortes para 5.254.

Lisboa e Vale do Tejo, por seu turno, tem mais 180 casos confirmados para 306.776 e mais 13 óbitos para 6.946.

Já no Centro verificaram-se 115.629 casos, ou seja, mais 100 do que no sábado, e mais seis mortes para um total de 2.947.

O Alentejo reportou hoje uma subida de 29 casos confirmados para 28.628 e mais um óbito, totalizando 958.

A região do Algarve tem notificados 20.239 casos, registando-se agora mais 32 do que no dia anterior, e as mortes permanecem inalteradas em 344.

Nas Regiões Autónomas, os Açores apresentam hoje mais um caso, ascendendo este número a 3.801, e as mortes continuam em 28.

Na Madeira verificaram-se mais 133 casos para 7.444 e mais duas mortes, perfazendo agora 63.

A DGS ressalvou que dos dados apresentados nesta região, 88% "teve um período entre o diagnóstico e a notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um relatório na região e que se encontram em processo de regularização".

Do total de casos confirmados, 443.242 são mulheres, 366.583 são homens e os restantes 269 estão sob investigação, uma vez que os dados "são fornecidos de forma automática".

O novo coronavírus já causou, em Portugal, a morte de 8.665 homens e 7.875 mulheres.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.029.189 pessoas vacinadas: 737.206 com a primeira dose e 291.983 com a segunda dose.