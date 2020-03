Abraço de Jesus a Teo Gutiérrez preocupa colombianos

A situação em torno do coronavírus tem deixado praticamente todo o Mundo em alerta e ninguém parece estar a salvo desta epidemia. Nem mesmo grandes figuras do desporto, com jogadores e treinadores a constarem de uma lista de infetados que cresce de dia para dia. Um dos afetados foi Jorge Jesus, que num primeiro teste à COVID-19 deu um "positivo inconclusivo", algo que fez soar o alarme mais acima na América do Sul, mais concretamente na Colômbia. Especialmente devido a Teo Gutiérrez...





Teo fue a saludar a Jorge Jesus, fue su DT en el Sporting: pic.twitter.com/KbMfC7eKSG — Andrés Lacouture (@AndresLacouture) March 5, 2020

Tudo por causa do encontro entre o Junior Barranquilla e o Flamengo, realizado há pouco menos de duas semanas, no qual ambos se cumprimentaram de forma efusiva antes e depois da partida. Ora, por ambos terem estado em contacto direto, a imprensa colombiana levantou a possibilidade, ainda que também assuma que à data dos factos, a 5 de março, JJ poderia até nem estar infetado com o novo coronavírus.