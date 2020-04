Antigo primeiro ministro espanhol sob investigação por violar quarentena

Em Espanha nem as mais importantes figuras parece resistir a 'furar' a quarentena vigente. Veja-se o caso de Mariano Rajoy, que esta terça-feira foi apanhado em flagrante delito pelas câmaras de La Sexta, isto quando decidiu sair de casa para fazer exercício físico. E de pouco lhe valeu a 'desculpa' de estar logo ao lado de casa, porque o simples ato de sair para fazer desporto está proibido no país vizinho.





A situação levou mesmo o governo a anunciar a abertura de uma investigação, de forma a determinar se o antigo chefe de estado efetivamente violou as normas vigentes. A garantia foi deixada pelo ministro do interior. "O princípio da legalidade é um pilar do estado de direito, qualquer que seja o nome da pessoa em causa", assegurou Fernando Grande-Marlaska em conferência de imprensa.De notar que em Espanha apenas é permitido sair-se de casa para fazer compras, ir à farmácia ou a uma unidade hospitalar, trabalhar, passear animais de estimação ou para realizar trâmites devidamente justificado, pelo que na prática Mariano Rajoy violou efetivamente a lei. Por isso, escreve a imprensa espanhola, poderá arriscar-se a uma multa entre os mil aos 30 mil euros.