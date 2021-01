António Costa admite fechar escolas se estirpe inglesa for dominante

António Costa admitiu esta terça-feira, no Parlamento, fechar as escolas se a estirpe inglesa da covid-19 se tornar dominante no País. "Se para a semana soubermos, se amanhã soubermos, se daqui a 15 dias soubermos, por exemplo, que a estirpe inglesa se tornou dominante no nosso País, muito provavelmente vamos ter mesmo de fechar as escolas e aí farei o que tenho de fazer: fechar as escolas", disse o primeiro-ministro.





Em resposta, pelo PSD, Adão Silva ripostou: "Então vai começar agora nas escolas os testes rápidos? Porque é que não começou mais cedo, sr. primeiro-ministro?".Na próxima terça-feira, o quadro geral de medidas de combate à covid-19, incluindo a abertura das escolas, vai ser ponderado em nova reunião com especialistas e audiências aos partidos."Na semana que vem, terça-feira haverá uma sessão epidemiológica e na sequência do isso haverá a renovação, mais uma, do estado de emergência. Eu ouvirei os partidos na própria terça-feira. E nessa ocasião se ponderará o quadro geral das medidas, nomeadamente a questão das escolas", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.Questionado se faz sentido manter abertas as escolas, o chefe de Estado e recandidato ao cargo respondeu que "é isso que vai ser ponderado na sessão aberta" de terça-feira com especialistas sobre a situação da covid-19 em Portugal, que acontecerá dois dias depois das eleições presidenciais de domingo."Como sabem, as sessões são abertas na parte que é muito importante em que os especialistas dizem o que pensam, e vai ser importante ouvir os especialistas dizerem na terça-feira o que pensam sobre as escolas", acrescentou, referindo que "há pontos de vista diferentes quanto aos vários graus de ensino".Autor: Sábado, com Lusa.