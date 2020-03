As propostas da Red Bull TV para ocupar o seu tempo em período de quarentena

O período de crise por causa do coronavírus convida a não sair à rua a menos que seja para algo essencial - conforme decretado no estado de emergência determinado pelo governo - e nada melhor do que encontrar formas interessantes para ocupar o nosso tempo. Afinal de contas o dia continua a ter 24 horas e só temos de saber ocupá-lo da melhor forma. E opções não faltam!





As sugestões já são várias e a Red Bull decidiu também deixar as suas dicas, apontando como opções vários documentários e séries que poderá seguir no canal oficial da marca de bebidas energéticas austríaca. Conheça três delas e as respetivas explicações.Com a duração de 2h03 minutos, este documentário retrata todos os pormenores da Missão Red Bull Stratos, que culminou no dia 14 de outubro de 2012 com o incrível salto estratosférico de Felix Baumgartner (austríaco que também deixou a sua marca em Portugal, com um salto da Ponte 25 de Abril). Ao longo de cinco anos, o projeto reuniu os maiores especialistas mundiais em matéria espacial e enfrentou altos e baixos, incluindo o abandono temporário do seu protagonista. Ainda que limitado por problemas técnicos de última hora, o BASE Jumper austríaco alcançou vários recordes, depois de atingir uma impressionante velocidade em queda livre de 1358 km/hora.Esta série de 24 episódios (cada um com a duração média de 10 minutos) dá-nos a conhecer a grande aventura do britânico Ross Edgley, ao longo dos 157 dias em que empreendeu uma inédita odisseia. Entre junho e outubro de 2018, cumpriu a impressionante distância de 3200 quilómetros a nado, com jornadas diárias e noturnas de mais de oito horas. Durante este período também nunca colocou um pé em terra. As dificuldades foram muitas e, além da fadiga extrema, decorreram sobretudo do excessivo contato do corpo com o sal. Como medida defensiva face à grande quantidade de alforrecas, o destemido atleta de 33 anos deixou crescer uma longa barba. E assim entrou na história!Para os fãs do gaming ou para todos aqueles que têm curiosidade em conhecer mais de perto o fascinante mundo das competições de esports, este é um documentário a não perder. Com a duração total de 1h15 minutos, o filme apresenta o percurso da OG, que entrou para a história ao conquistar o maior prémio de sempre numa competição de esports – 11.2 milhões de dólares. Criada em 2015, a equipa então composta por "N0tail", "Topson", "ana", "Ceb" e "JerAx" destacou-se pelo estilo livre e destemido de jogar DOTA 2, um Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) da Valve, e ocupa hoje um lugar sem igual no panteão dos esports.