Atleta mexicana revela drama: «Pensei que era por causa dos treinos... até que tossi sangue»

Em busca do sonho olímpico, Mariana Arceo estava há várias semanas em Espanha num centro de alto rendimento de Barcelona quando a notícia caiu que nem uma bomba. Um atleta ali concentrado havia sido infetado com o coronavírus e o espaço iria ser encerrado. A atleta mexicana, de 25 anos, especialista no pentatlo moderno, não teve outro remédio que instalar-se num hotel da cidade para depois tentar voltar a casa. Assim foi e o regresso deu-se poucos dias depois. O que Mariana não sabia era que, pelo caminho, também ela tinha sido infetada com a COVID-19...





A princípio não prestou grande atenção aos sintomas, já que os atribuiu ao facto de ser uma atleta de elite e estar sempre a desgastar o seu corpo, até que algo a fez mudar de opinião. "Os sintomas que tive foram diarreia, muitas dores no corpo, depois tive tosse e muita dor de garganta. Inicialmente pensei que seria por causa dos treinos, mas quando tossi um pouco de sangue decidi que tinha imediatamente de me proteger", lembrou a atleta, à ESPN.E mesmo protegendo-se, decidiu rumar ao México, onde acabaria por ser internada mal chegou. "Já estava a caminho do México, via Guatemala, e no voo foi quando comecei a sentir febre. Quando cheguei ao México já estava muito mal. Já tinham tudo preparado para ser logo levada para o hospital e fazer o teste. Decidiram logo internar-me ao receberem os resultados dos exames, que apontavam uma pneumonia muito avançada. Os resultados do teste do coronavírus chegaram umas 12 horas depois... No dia seguinte, quando já estava internada, deram-me a notícia de que era positiva", recordou.Na conversa com a ESPN, a atleta do pentatlo assume que a "luta foi dura" e que chegou a pensar que não ia sobreviver. "Foi muito difícil. É algo muito forte, porque sabes que não há cura para isto e não sabes se o teu corpo está a reagir bem. Tentei ser positiva, mas houve momentos em que pensei que não ia conseguir, que não ia poder ser desportista por causa dos meus pulmões, mas com o apoio de todos conseguir. O isolamento é muito duro, tanto para mim como para os meus familiares".A finalizar, e também em jeito de alerta, Mariana Arceo assume que não sabe como foi contagiada, até porque no seu grupo foi mesmo a única. "A verdade é que, por mais que penses, não tens ideia de como sucedeu, onde foi e como foste a única... Porque em toda a equipa todos saíram limpos do teste menos eu. E eu em momento algum saí dali. Mas no final de contas havia um contagiado e, se calhar, por azar, toquei em alguma superfície ou algo que estava infetado...", concluiu.