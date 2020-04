Bolsonaro acusado de sabotar medidas de combate à pandemia de coronavírus

A Human Rights Watch acusou este sábado o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de agir de forma irresponsável e sabotar as medidas para conter a transmissão da covid-19 no país, colocando a população em grave perigo.Num comunicado às redações, a organização não-governamental internacional afirma que Jair Bolsonaro coloca "os brasileiros em grave perigo ao incitá-los a não seguir o distanciamento social e outras medidas" para conter a transmissão da covid-19, implementadas por governadores no país inteiro e recomendadas pelo próprio Ministério da Saúde.





"Age de forma irresponsável disseminando informações equivocadas sobre a pandemia", acusa a Human Rights Watch (HRW), denunciando que o líder do Governo "tem sabotado os esforços dos governadores e do seu próprio Ministério da Saúde".