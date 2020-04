Bolsonaro critica governadores por terem "medinho" do vírus

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltou esta quinta-feira a criticar alguns governadores que impuseram medidas de distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus, afirmando que têm "medinho" de serem infetados através do contacto com a população.





"Eu fui em Ceilândia e Taguatinga [cidades satélites da capital brasileira] no fim de semana passado e fui massacrado pelos media. Disseram que fui passear, mas eu fui ver o povo. Duvido que um governador desses, um João Doria [de São Paulo], um Carlos Moisés [de Santa Catarina], vá no meio do povo. Vão nada. A justificação é que podem apanhar o vírus. Estão com medinho de pegar vírus?", questionou ironicamente o mandatário, em conversa com pastores evangélicos, em Brasília.A conversa entre o chefe de Estado e os pastores foi transmitida em direto na rede social Facebook, tendo Bolsonaro criticado novamente as medidas de isolamento adotadas por governadores e a minimizado o impacto do novo coronavírus no país."Eu desconheço qualquer hospital que esteja lotado. Muito pelo contrário. Um hospital no Rio de Janeiro que tem 200 camas só tem 12 ocupadas. Não é isso tudo que estão pintando. Até porque no Brasil a temperatura é diferente. Tem muita coisa diferente", afirmou Bolsonaro.Contudo, segundo uma estimativa do Ministério da Saúde, divulgada pelo jornal O Globo, no final de março 17 das 27 unidades federativas do Brasil tinham mais de 70% das suas camas dos cuidados intensivos ocupadas.Os pastores que aguardavam Bolsonaro na entrada do Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília, disseram ter vindo de Monte Sião, no interior de Minas Gerais, a 1.100 quilómetros de Brasília.Os religiosos relataram dificuldades das pequenas igrejas para pagar a renda e outras despesas, pedindo uma linha de crédito para as entidades religiosas, e criticando as "medidas drásticas" de encerramento de comércios adotadas por prefeitos e governadores."Vocês sabem a minha posição desde o começo. (...) Tem uma ponte que foi destruída, que é a roda da economia, que é o desemprego proporcionado por alguns governadores. Deixar bem claro: alguns governadores. Porque daqui a pouco a imprensa vai dizer que eu estou a atacar governadores. (...) Temos de convencer governadores a não ser tão radicais", defendeu o Presidente.Alguns estados e municípios do Brasil prorrogaram por mais 15 dias medidas de isolamento social contra a disseminação do novo coronavírus."Eles (governadores) acabaram com o comércio. O João Doria acabou com o comércio na estrada. Não pediu para mim, não vou conversou comigo, para fazer aquela loucura", declarou Jair Bolsonaro.Segundo o chefe de Estado, o "remédio" de Doria contra a crise foi aplicado em grandes doses e tornou-se um "veneno"."O Doria tem de ter uma fórmula para começar a desfazer o que fez de excesso há pouco tempo. Não vai cair no meu colo essa responsabilidade", frisou o mandatário.Brasil soma 241 mortos e 6.836 infetados pelo novo coronavírus, anunciou na quarta-feira o Governo brasileiro.São Paulo continua a ser o estado com maior número de casos registados, totalizando 164 mortos e 2.981 casos confirmados da covid-19. Segue-se o Rio de Janeiro com 28 óbitos e 832 infetados e o Ceará que contabilizou oito vítimas mortais e 444 casos positivos para coronavírus.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 51 mil.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.