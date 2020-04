Campeão belga com o coração nas mãos: «Só festejo quando a minha mulher chegar a casa»

Em condições normais, por esta altura Ruud Vormer seria uma pessoa feliz por ter sido recentemente campeão belga, após a decisão de a Liga atribuir o título ao seu Club Brugge em face de toda a situação em torno do coronavírus. Só que, para lá de certamente estar com o coração nas mãos ao ver tantos compatriotas passarem por dificuldades, o médio de 31 anos vive bem de perto com o drama e cada dia é uma batalha constante. Tudo por causa da sua mulher, que trabalha diariamente na linha da frente do combate à pandemia, num hospital em Gent.





"Milhares de pessoas estão a morrer e nós vamos pensar no playoff? Pelo amor de Deus! Estou muito orgulhoso da minha mulher. Eu não poderia fazer o que ela faz. Ficaria louco! Só podes admirar uma mulher assim. Normalmente não bebo. Não vou celebrar o título conquistado, mas talvez beba quando a minha mulher chegar a casa. Aí sim posso tomar algo", assumiu o médio, em declarações ao 'Het Laatste Nieuws'.