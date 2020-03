Chaínho, antigo médio do FC Porto, entre outros clubes, e atual Embaixador da Liga Portugal, revelou como está a cumprir a quarentena na companhia da família. Preocupado com esta situação de emergência, o ex-jogador acredita que se todos cumprirem com as regras, será mais fácil combater a epidemia.





"Estou preocupado mas otimista que as coisas irão melhorar. Acredito na ciência e em tudo o que está a ser feito. O momento é difícil, mas temos de ser positivos que tudo vai passar", afirmou Chaínho, explicando como está a viver estes dias: "Estou a seguir à risca os conselhos da DGS e do Governo. Estamos a ter todos os cuidados necessários. Se todos fizerem a sua parte, será ainda mais fácil ultrapassar esta situação."O antigo médio concorda com as medidas adotadas em Portugal no combate ao coronavírus e deixa uma mensagem de confiança a todos os portugueses: "Muita força e fé! Com respeito e tolerância vamos vencer."