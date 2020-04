Clubes suspendem contratos na Roménia

Agravam-se as dificuldades no futebol romeno: protegidos pelo estado de emergência, que permite um determinado número de decisões, cinco clubes da I Liga, entre eles o Hermannstadt, suspenderam os contratos existentes com os respetivos plantéis. A partir de agora e até ser levantada aquela medida de exceção, os profissionais apenas terão direito a receber através do estado um subsídio de 400 euros mensais.





Perante este cenário, muitos futebolistas estão apenas a aguardar a confirmação da implementação do renovar do estado de emergência para poderem rescindir os contratos, situação que pode, quem sabe, levar a grandes embaraços jurídicos. Ou não… Segundo apuramos, há clubes que nesta altura não pagam os vencimentos aos seus profissionais desde Dezembro.O estado de emergência na Roménia está em vigor desde 16 de março, previa-se que terminasse a 16 deste mês, mas fontes governamentais já deixaram escapar que o mesmo será renovado até 16 de maio. Cai, assim, por terra, a vontade da Liga em fazer regressar as equipas aos treinos a meio deste mês., sabe, por exemplo, que houve futebolistas que sofreram um corte no salário da ordem dos 95 por cento. A muitos deles, especialmente os estrangeiros – só portugueses no principal escalão são 11, distribuídos por 7 emblemas – aquela quantia não chega para pagar, por exemplo, a renda da casa, pois alguns desembolsam todos os meses verbas entre os 550 e 700 euros.