«Coágulos são muito raros»: Regulador Europeu continua a recomendar vacina da Astrazeneca

A Agência Europeia de Medicamento (EMA) pronunciou-se esta quarta-feira sobre a possível relação entre a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca e a formação de coágulos sanguíneoso.

"O nosso comité de risco confirmou que os benefícios da vacina da AstraZeneca a prevenir, são maiores que os riscos. Vacina é altamente eficaz.", afirmou Ema Cooke, diretora da EMA, reforçando que o organismo continua a recomendar o uso do fármaco".

"Os casos de coágulos sanguíneos raros após a vacinação devem ser listados como possíveis efeitos secundários", defendeu.



"A vacina mostrou ser altamente eficaz", sublinhou a responsável do regulador europeu, admitindo que os casos de trombose "raros" sejam devidos a "uma resposta do sistema imunitário".



O organismo pede a todos os vacinados aos profissionais de saúde se manterem atentos: "quando milhões de pessoas recebem vacina vários efeitos acontecem que não foram detetados nos enasios", afirmou, sublinhando que os casos detetados "mostram que o sistema de vigilância está a funcionar".



A diretora de comunicação da EMA voltou a reforçar que só têm registados 62 casos confirmados de coágulos sanguíneos, apenas 18 dos quais mortais, após toma da vacina das AstraZeneca, sublinhando maior incidência nos casos que "aconteceram em mulheres e menores de 65 anos".



"Em conclusão, os coágulos são efeitos secundários muito raros da vacina. Não há medidas para reduzir os riscos. É importante estar atento aos sintomas, como falta de ar e dor no abdómen", afirmou.



Ainda, terminou a responsável "o risco de morrer de Covid-19 é muito maior do que poder experiênciar um destes efeitos secundários".



