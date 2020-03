Tamara Gorro, mulher de Garay, relatou esta terça-feira, que atravessa um período difícil com sintomas de falta de ar e grande cansaço desde a noite de domingo.





"Na noite de domingo comecei a sentir-me mal, ontem não podia estar sequer de pé e hoje também não. Muito cansada e com falta de ar, como se tivesse ansiedade. Talvez o facto de estar fechada estes dias e a toda a situação me tenha provocado angústia.Não faço ideia mas o que vou fazer é o seguinte: tranquilizar-me, dar ao corpo o descanso que ele precisa e ver a evolução. Estou certa que em poucas horas estarei pronta para nova guerra", disse a empresária.Garay é um dos jogadores do Valencia que confirmou estar infetado com Covid-19.