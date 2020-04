Conheça as recomendações da DGS quanto ao uso generalizado de máscaras

A Direção Geral de Saúde (DGS) emitiu ao final da tarde esta segunda-feira um documento no qual apresenta normas, orientações e informações relativamente ao uso generalizado de máscaras de proteção. No documento apresentado (que poderá ler na íntegra no link abaixo), a DGS recomenda o uso "por qualquer pessoa em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas (supermercados, farmácias, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes públicos, etc)", ainda que relembra que esta prática se trata apena de uma "medida adicional de proteção", que "não dispensa a adesão às regras de distanciamento social, de etiqueta respiratória, de higiene das mãos e a utilização de barreiras físicas, tendo que ser garantida a sua utilização adequada".





Documentos Documento DGS Máscaras

Leia o documento na íntegra