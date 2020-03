Coronavírus: Bar na 'Ibiza do esqui' na Áustria responsável por grande foco de propagação

Ischgl, a 'Ibiza do esqui', é desta vez notícia pelos piores motivos. Da que pequena localidade austríaca de 1500 habitantes - que recebe normalmente 10 mil turistas na época alta - saíram pelo menos 500 casos confirmados de coronavírus em países como Noruega, Dinamarca e Islândia. O foco foi o bar Kitzloch, muito frequentado.





Um empregado do bar acusou positivo a 24 de fevereiro depois de ter sido hospitalizado e acredita-se que só ele contaminou 24 pessoas. Foram divulgados vídeos em que tentava colocar uma bola de ténis de mesa em garrafas de cerveja, o que levou as autoridades a solicitarem às pessoas que estiveram no referido bar entre 17 de fevereiro e 7 de março para se deslocarem a centros médicos.Já foi confirmado que o paciente zero em Inglaterra saiu de Ischgl. O indivíduo em causa esteve na cidade austríaca com três amigos da Dinamarca e Estados Unidos e todos deram positivo. Na Islândia há 15 casos confirmados deste local.