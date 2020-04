O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que foi hospitalizado no domingo por continuar a ter sintomas de covid-19, foi esta segunda-feira transferido para os cuidados intensivos após os sintomas terem piorado, avança a Reuters.





Johnson foi admitido no hospital com sintomas persistentes de coronavírus após ter testado positivo há mais de 10 dias."Embora me sinta melhor e tenha cumprido os sete dias de isolamento, ainda tenho sintomas, um pouco de febre", explicou, num tom rouco, num vídeo colocado na rede social Twitter a semana passada, quando cumpria a primeira semana de isolamento. Boris Johnson anunciou ter sido diagnosticado com covid-19 após ter sentido febre e tosse e, aparentemente, esses sintomas mantém-se.

Johnson, de 55 anos, informou que havia testado positivo para o novo coronavírus em 27 de março e permaneceu isolado desde então em sua residência oficial em Londres.

