Coronavírus: Camisola de Thierry Henry rende 18 mil euros ao serviço britânico de saúde

A camisola que o ex-futebolista internacional francês Thierry Henry envergava quando marcou o centésimo golo pelo Arsenal foi leiloada por 16.000 libras (cerca de 18.000 euros), verba que será entregue ao serviço nacional de saúde britânico (NHS).

O leilão foi efetuado pelo antigo internacional galês Robbie Savage, antigo médio do Manchester United, Leicester e Blackburn, e que na ocasião do golo de Thierry Henry estava no Birmingham, o adversário a quem o francês marcou.

Henry apontou 228 golos ao serviço do Arsenal e o seu centésimo aconteceu diante do Birmingham, em 2003, trocando no final de camisola com Savage, sem saber que tinha atingido os 100 golos pelos 'gunners'.

Nesse dia, quando soube, o antigo jogador quis recuperar a camisola, mas Savage já tinha saído.

Há poucos dias, o antigo médio galês quis devolver a indumentária a Henry e o francês considerou que o melhor seria leiloá-la, numa iniciativa com o objetivo de conseguir mais dinheiro para o serviço britânico de saúde, que enfrenta a pandemia da covid-19.

