Coronavírus: Carlos Carvalhal e Hugo Cajuda impulsionam fundo solidário

O treinador Carlos Carvalhal, do Rio Ave, e o agente Hugo Cajuda, que representa entre outros Paulo Sousa e Abel Ferreira, estão a impulsionar um fundo solidário que visa fornecer material de combate à Covid-19 ao Hospital de Braga.





O fundo conta já com a participação de mais de 200 individualidades do distrito de Braga, tanto ligadas ao desporto como a outros quadrantes de atividade. A Liga dos Amigos do Hospital de Braga é a entidade responsável pela centralização das doações, que serão numa primeira fase destinadas à compra de ventiladores.Caso pretenda contribuir, pode fazê-lo através do IBAN PT50003501710020489533086. Quem pretender recibo de donativo deve enviar os respetivos dados para o email ligadeamigosdohospitaldebraga@gmail.com, anexando o respetivo comprovativo de transferência.