Coronavírus em Itália: morreram 610 pessoas em 24 horas

O número de vítimas mortais em Itália devido à pandemia do novo coronavírus subiu esta quinta-feira para 18.279 - mais 610 que no dia anterior. O país regista agora 143.626 casos de infeção, mais 4.204 que nas últimas 24 horas.





Este foi o maior aumento verificado no país desde o dia 5 de abril.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.O continente europeu, com mais de 787 mil infetados e mais de 62 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais.