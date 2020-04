Os peritos em Saúde pública alertaram quarta-feira, na reunião com o Presidente da República e o primeiro-ministro, que a abertura da economia e o progressivo levantamento das medidas de restrição vão provocar um aumento inevitável do número de pessoas infetadas com a Covid-19, avança o 'Correio da Manhã'.





Os cientistas deixaram claro que a pandemia poderá ter uma segunda onda de contágio e que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) corre sérios riscos de entrar em rutura quando se atingir um total de quatro mil cidadãos hospitalizados com a doença.