Coronavírus: Espanha com 3.434 vítimas mortais

O número de vítimas mortais em Espanha devido à pandemia do novo coronavírus subiu esta quarta-feira para 3.434. O balanço anterior era de 2.696 mortos.





O número de infetados no país aumentou para 47.610, mais 7.937 que no dia anterior.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com mais de 81.200 casos, tendo sido registados 3.281 mortes.Nas últimas 24 horas a China reportou 47 novos casos, todos com origem no exterior, quando o país começa a retirar as medidas de isolamento impostas em Hubei.Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são a Espanha, o Irão, com 2.077 mortes num total de 27.017 casos, a França, com 1.100 mortes (22.300 casos), e os Estados Unidos, com cerca de 600 mortes (mais de 50.000 casos).O continente africano registou 58 mortes devido ao novo coronavírus, aproximando-se dos 2.000 casos em 45 países e territórios, segundo as estatísticas mais recentes.Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.