Coronavírus: Espanha com mais de 19 mil mortos

O número de vítimas mortais em Espanha devido à pandemia de covid-19 aumentou esta quinta-feira para 19.130 - mais 551 que no dia anterior.





Os casos de infeção subiram para 182.816, mais 5.183 que os registados na véspera.A pandemia do novo coronavírus matou mais de 131 mil pessoas e infetou mais de dois milhões em todo o mundo desde dezembro.De acordo com os dados recolhidos até às 19:00 GMT (20:00 de Lisboa) pela AFP, 2.033.620 de casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na China.Contudo, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.Entre esses casos, pelo menos 436.100 são agora considerados curados.Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, são o país mais afetado em termos de mortes e de casos, com mais de 28 mil óbitos.Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, a Espanha, a França e o Reino Unido.