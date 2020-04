Coronavírus: Espanha regista 605 mortos nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 24 de março

O número de mortos e de novos casos de infetados pelo coronavírus em Espanha baixou, nas últimas 24 horas, pela segunda vez consecutiva.





De acordo com os dados reportados pelas autoridades espanholas, foram confirmados 4.576 novos casos de infetados, que aumentaram o total para 15.843.Ontem, havia sido comunicado um aumento de 5.756 para 152.446.Também o número de mortos devido à covid-19 foi inferior ao registado na quinta-feira. As autoridades do país vizinho anunciaram hoje 605 vítimas mortais – o número mais baixo desde o dia 24 de março - depois das 683 comunicadas na quinta-feira.No total, já morreram em Espanha 15.843 pessoas devido ao novo coronavírus.