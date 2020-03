Coronavírus: Espanha regista mais 838 mortos nas últimas 24 horas

Espanha registou mais 838 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, revelam os últimos dados. No país, já morreram 6.528 pessoas.





Até agora, é o maior registo diário de mortos desde o início da pandemia do novo coronavírus.Quanto a casos confirmados, existem 78.797. No sábado, dia 29, registaram-se 72.248.Espanha está em segundo lugar no que toca a mortes por Covid-19, estando atrás de Itália.O primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou este sábado que as pessoas devem ficar em casa durante pelo menos duas semanas. Apesar de os funcionários poderem receber os salários, teriam de repor as horas.Desde 14 de março que as escolas, bares, restaurantes e lojas que vendem bens não essenciais estão fechadas em Espanha.