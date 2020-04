Coronavírus: EUA registaram 1.783 mortes em apenas 24 horas

Os Estados Unidos registaram esta quarta-feira 1.783 mortes pela covid-19, em 24 horas, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.





De acordo com os dados compilados até às 20:30 locais, o número total de mortes desde o início do surto nos Estados Unidos é agora de 16.478, o segundo país com maior número de mortes desde que o surto começou, sendo só superado pela Itália.Na quarta-feira, o país tinha registado 1.973 mortes causadas pela covid-19, depois de no dia anterior terem também registado um número muito próximo dos 2.000.Os Estados Unidos registam desde meados da semana passada mais de 1.000 novas mortes diárias, apesar das medidas de contenção que foram gradualmente implementadas, Estado por Estado.Os Estados Unidos são, de longe, o país do mundo com o maior número de casos confirmados: tem mais de um quarto dos casos mundiais.O país tem mais de 460.000 pessoas infetadas, de acordo com a universidade norte-americana, que atualiza continuamente os dados.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 89 mil.Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.