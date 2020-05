Coronavírus: Facebook eliminou "centenas de milhares" de conteúdos com informações falsas

Textos falavam sobre alegadas curas para a doença ou textos que asseguravam que o novo coronavírus não é mais perigoso do que uma constipação comum.



A empresa, sediada na cidade de Menlo Park, na Califórnia (Estados Unidos), publicou um relatório sobre o cumprimento das medidas comunitárias e que, desta vez, incluiu dados sobre o tratamento de informações relacionadas com a pandemia.





De acordo com a agência espanhola Efe, o Facebook eliminou "centenas de milhares de informações falsas" relativamente a alegadas curas para a doença ou textos que asseguravam que o novo coronavírus não é mais perigoso do que uma constipação comum.A gigante tecnológica também suprimiu cerca de 2,5 milhões de mensagens referentes à venda irregular de máscaras, desinfetantes e alegados testes para detetar a presença do vírus.Em paralelo, a empresa sinalizou cerca de 50 milhões de conteúdos relacionados com a pandemia e cuja veracidade era duvidosa -- este dado é apenas referente ao mês de abril.O Facebook garantiu que as ferramentas para sinalizar estes conteúdos estão a funcionar corretamente porque, quando uma publicação é marcada como duvidosa, "em cerca de 95% das ocasiões as pessoas deixam de clicar".A multinacional sublinhou que cerca de dois mil milhões de pessoas em todo o mundo conseguiram aceder aos recursos criados pelas autoridades sanitárias de cada país, com informações fidedignas sobre a covid-19, no Facebook e no Instagram.À margem da pandemia, a empresa eliminou cerca de 1,7 milhões de contas falsas, quase 10 milhões de conteúdos que incitavam ao ódio, 40 milhões de publicações explicitamente sexuais e 25,5 milhões de mensagens com violência gráfica.As redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram ou o YouTube têm sido fortemente pressionadas pela comunidade internacional por causa da facilidade com que conteúdos falsos e prejudiciais sobre a pandemia circulam, principalmente numa altura em que volume de utilização destas plataformas aumentou por causa das medidas de isolamento decretadas em vários países.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 289 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.