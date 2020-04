Coronavírus: Itália com 431 mortes num dia, número mais baixo em três semanas

Itália registou 431 mortes nas últimas 24 horas devido à doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), o número diário mais baixo das últimas três semanas, anunciou este domingo a Proteção Civil italiana.





De acordo com a Proteção Civil de Itália, o número diário mais baixo de mortes registadas foi de 427, em 19 de março. Desde essa data, o número de mortes num único dia não tinha sido inferior a 500.A mortes registadas em território italiano no último dia elevam para 19.899 o total de pessoas que morreram devido à covid-19. O país registou mais 4.092 novos casos nas últimas 24 horas, elevando para mais de 156 mil o número de infetados em Itália desde o início da pandemia. Mais de 34 mil pessoas já recuperaram.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 109 mil mortos e infetou quase 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, quase 360 mil são considerados curados.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, contabilizando 20.608 até hoje, e aquele que tem mais infetados, com mais de 530 mil casos confirmados.O continente europeu, com quase 910 mil infetados e mais de 75 mil mortos, é o que regista o maior número de casos.