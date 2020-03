Coronavírus: mais de 2 mil infetados em Madrid

Os casos de infetados por coronavírus em Madrid subiu para quase 2.000, registando a maior subida em 24 horas naquele país. Ontem, quinta-feira, havia 1388 casos, sendo mais de 600 os novos casos. No total, já morreram 40 pessoas na capital espanhola, enquanto o número total em Espanha é de 84.





Esta situação está a levar o governo espanhol a pensar em medidas mais severas e restritivas, como encerrar bares e restaurantes da capital, de modo a evitar deslocações desnecessárias e concentrações de pessoas.Todo o governo regional de Madrid vai fazer testes ao novo coronavírus, depois da análise positiva a Paloma Martín, uma conselheira na área do Meio Ambiente.Já houve 189 pessoas que já receberam alta após terem sido infetadas pelo vírus, no país vizinho.O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.