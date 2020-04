Coronavírus: Ministra da Saúde diz que pico do surto terá sido entre 23 e 25 de março

O pico de incidência da Covid-19 em Portugal já terá passado, afirmou a ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa de atualização dos dados epidemiológicos da doença no país.





Entre 21 de fevereiro e 16 de março, a doença era transmitida a um ritmo de 2,08 – ou seja, cada doente infetado contagiava com o novo coronavírus 2,08 pessoas. Este fator baixou, nos últimos dias para 0,91, muito por culpa do sucesso das medidas de contenção, indicou a ministra."Estes dados continuam a permitir estimar que o máximo da incidência tenha ficado no passado, entre os dias 23 e 25 de março. São números que nos encorajam mas são também resultados que nos responsabilizam", afirmou. Marta Temido indicou ainda que, neste momento, 1,2% dos casos do novo coronavírus no país estão em unidades de cuidados intensivos.Apesar dos dados indicarem relativas melhorias em Portugal, Marta Temido avisa que a erradicação da doença "não parece possível no curto e no médio prazo", explicando que é necessário os portugueses estarem preparados para "alterar períodos de maior contenção de movimentos com períodos de maior alívio".Na conferência de imprensa, a governante informou ainda que, na próxima semana, será retomada a atividade assistencial que tinha sido afetada pela pandemia, informando que o Serviço Nacional de Saúde fez menos cerca de 300 mil consultas nos centros de saúde, menos 180 mil nos hospitais e menos nove mil cirurgias.