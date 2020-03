Coronavírus: nasceu mais um bebé filho de uma mãe infetada no São João

Nasceu mais um bebé filho de uma mãe infetada com o novo coronavírus no hospital São João, no Porto. De acordo com o Observador, que cita fonte hospitalar, o parto foi por cesariana e tanto a mãe como o recém-nascido estão bem.





O bebé está a aguardar resultados do teste ao Covid-19.A 17 de março nasceu também no Hospital de São João o primeiro bebé filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus.No dia 20, a mulher teve alta hospitalar. O bebé não acusou positivo no teste ao novo coronavírus.