Coronavírus: Netflix cria fundo de 100 milhões

A pandemia de COVID-19 que está a abalar o mundo já motivou uma reação enérgica por parte do Netflix. A plataforma de streaming informou que os produtores e profissionais envolvidos na criação de conteúdos receberão um apoio no sentido de diminuir o impacto negativo criado pela paralisação do setor.

"Esta comunidade apoiou o Netflix nos tempos bons, queremos agora ajudá-los neste momento difícil, especialmente quando os governos ainda estão a perceber que tipo de apoio económico irão proporcionar", destacou Ted Sarandos, responsável pelos conteúdos do Netflix.

Em comunicado é revelado que foi criado um fundo com o objectivo de atribuir 100 milhões de dólares a parceiros criativos espalhados por todo o mundo. A maior fatia deste valor será atribuído aos que estão envolvidos nas produções originais do Netflix.