Coronavírus. Reino Unido regista 953 mortes nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou esta sexta-feira o maior número de vítimas mortais num dia, com mais 953 mortes devido à pandemia do novo coronavírus nas últimas 24 horas. O número total mortes subiu para 9.016.





Só em Inglaterra morreram 866 pessoas nas últimas 24 horas, elevando o número de vítimas mortais para 8.114.A Escócia é o segundo país do Reino Unido com mais vítimas mortais, com 48 óbitos nas últimas 24 horas num total de 495.No País de Gales morreram nas últimas 24 horas 29 pessoas, num total de 315.A Irlanda do Norte regista agora 92 mortos.