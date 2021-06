Costa admite que Portugal entre na 'lista negra' de viagens "em toda a Europa"

O primeiro-ministro António Costa admitiu esta quinta-feira que Portugal possa entrar na 'lista negra' de viagens "a nível europeu", após as declarações críticas de Angela Merkel sobre a entrada de ingleses em portugal, aquando da final da Liga dos campeões.

"Ela tem toda a razão é necessário que haja uma ação cordenada [ de todos os países europeus]. Há um equivoco em relação ao que tem sido adotado relativamente aos britânicos, estamos a dotar a recomendação geral da EU que é a imposição de quarentenas de países que estão acima de determinado numero de casos, que os britânicos não estavam, e a exigência de teste negativo, que foi feita", argumentou António Costa.

"Ela [Merkel] não fez uma crítica, pôs uma hipótese sobre qual é a origem desta variante", disse, citando um estudo da ECDC que a variante Delta se vai estender a toda a Europa, com prevalência de 90% em todos os casos até agosto.

Questionado sobre a entrada do país na 'lista negra' da Alemanha, Costa respondeu: "Creio que será a nível europeu. Tenho insistido em explicar que a matriz que adotamos é a que adota o Centro Europeu do Controlo de Doenças, é em função dessa matriz que todos os países europeus fixam as regras", explicou.

"Vamos discutir aqui no Conselho [de Ministros] quais são as decisões que vamos tomar sobre entradas de países terceiros, nomeadamente o Reino Unido".