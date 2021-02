Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 718 casos de pessoas infetadas pela covid-19, sendo este o 11.º dia consecutivo abaixo das duas mil novas infeções, segundo os dados revelados este domingo, 28 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).





No sábado tinham-se registado 1.071 novos casos.No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há mais 41 vítimas mortais no país. No sábado tinham sido registadas 33 mortes.